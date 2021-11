Por Coronavirus Suspenden Clases Presenciales en Colegio

* Ubicado en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 20 de noviembre del 2021.- La Federación de Escuelas Particulares, en su capítulo Región Soconusco, reveló este sábado que fueron suspendidas las clases presenciales en un salón completo de un colegio particular de la localidad, afiliado a esa agrupación, debido a que fue detectado Covid-19 en la revisión de los alumnos,

Gonzalo Amarante Vázquez Zabala, en su calidad de presidente, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que una vez que detectaron esa situación, aplicaron el método burbuja, es decir, el salón completo, incluso el docente y otras personas que estuvieron en contacto, fueron enviados a cuarentena a sus domicilios para frenar la cadena de contagio y dar un seguimiento a la evolución de la enfermedad.

Ante ello, precisó que siguen las recomendaciones en torno a los protocolos de salud, “porque a veces las buenas noticias se convierten en confiarnos. Por ejemplo, nos estuvieron diciendo que hubo una semana donde no hubo ni un solo caso de defunción por Covid-19 en nuestro estado, pero eso no quiere decir que no haya contagios o que no haya gente que se está enfermando”.

Asimismo, que son respetuosos de las cifras oficiales relacionadas a esas y otras enfermedades, pero que dentro de la población hay otros datos distintos

Afirmó que al decir afanosamente que tiene algunos días que no hay víctimas mortales por esa pandemia en la entidad, ha servido solamente para que la población baje la guardia y se ponga en riesgo y al resto de la población, ante posibilidad de los rebrotes.

Luego se refirió a la cuarta ola de transmisión del virus que dio a conocer EL ORBE en la víspera, de la que apuntó que “no sabemos cuándo nos puede llegar y lo mejor es seguirnos cuidando. La Federación estamos muy responsables en que, al menos en nuestros instalaciones escolares, no sean un centro de propagación del virus”.

Aprovechó para dar a conocer que este fin de semana, todos los colegios agremiados ya regresaron a sus clases presenciales, ya sea de manera mixta o híbridos.

En algunos casos, la mitad del grupo llega durante cuatro días a la semana llega a las aulas por un espacio de cuatro horas, y el resto lo hace a la siguiente. Mientras, los que permanecen en sus casas sigues sus clases a distancia. Los viernes entran todos en línea.

Los que están llegando a sus salones lo están haciendo bajo el método burbuja, es decir, permanecen solamente ahí, con las mismas personas siempre y guardando la sana distancia, mientras que el recreo hacen algo similar en una zona determinada de la escuela, aunque en algunas escuelas todavía tiene el refrigerio en las mismas aulas.

Dijo que ha sido muy importante la respuesta de la población al llamado para recibir las vacunas y que es una grata noticia el saber que se ha abierto el pre-registro para los adolescentes de entre los 14 y los 17 años de edad.

“Nos están mandando señales muy positivas para niños de secundaria y de preparatoria, en torno a que ya van a tener al menos una primera dosis de vacunación. Por eso las familias debemos de seguirnos cuidando y las escuelas tenemos que ser más creativas”, acoto. EL ORBE / JC