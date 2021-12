Padres de Familia Denuncian Escuela que no Respeta Medidas Sanitarias

* En Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 04 de Diciembre de 2021.- Padres de familia de la escuela secundaria “Benemérito de las Américas” del turno matutino, denunciaron que en dicha institución no se está cumpliendo con el protocolo de salud por la pandemia por el Covid-19, pues el pasado jueves convocaron a sus hijos para clases presenciales escalonadas, citándolos a las 7 de la mañana, pero ya eran las 7:30 y no abrían el portón de entrada.

Lo peor del caso es que afuera permanecieron hacinados los estudiantes hasta que abrieron la puerta.

Esta omisión de los directivos pone en alto riesgo la salud de los jóvenes, ya que no están vacunados y no están cumpliendo con las medidas sanitarias.

Agradecen los padres el comienzo de las clases aunque de manera paulatina, pero que no expongan la salud de la comunidad escolar a la hora de entrada. EL ORBE/Luis Javier Ramos