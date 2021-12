Hay Ausencia de Autoridades en el Tema Migratorio de Tapachula

* Preocupa a Iniciativa Privada.

*TRADUCCION EN INGLES

Tapachula, Chiapas; 06 de Diciembre del 2021.- Ante la crisis migratoria que vive Tapachula por la presencia de más de cien mil migrantes de diversas nacionalidades, el sector empresarial externó su preocupación porque las protestas, manifestaciones y los ataques a los ciudadanos han subido de tono.

Desde el inicio de las caravanas migrantes, hace poco más de dos años, el sector empresarial ha demandado a las autoridades federales atender el problema de la migración, pero no han escuchado esa petición.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, externó que el problema es que los indocumentados varados en el municipio se han conducido de manera tan violenta en contra de la sociedad local.

“Por eso nos surge la pregunta, ¿qué sigue?, ¿qué tenemos que esperar para que las autoridades hagan algo al respecto?, o ¿qué tienen que hacer los ciudadanos para ser escuchados?, ¿un muerto o dos para que actúen?”, dijo.

También lamentó que las autoridades tengan que esperar una tragedia para actuar en consecuencia, “porque hasta ahora no hay nadie que haga algo al respecto y que de certeza que la situación”.

De acuerdo al representante de esa organización empresarial, “hemos visto ausencia de las autoridades correspondientes para controlar la situación, porque los migrantes han actuado y deshacen a su antojo. Por ello, hay una gran preocupación de los ciudadanos”.

Dejó en claro que no es una situación que se esté hablando mal de las autoridades, “sino para que hagan lo que tienen que hacer o lo que corresponde sobre el tema de los migrantes”.

Según cifras oficiales, casi el 40 por ciento de los delitos comunes que se cometen en Tapachula son a manos de extranjeros; además de que cientos de ellos han sido detenidos con órdenes de aprehensión emitidas en sus países por homicidio múltiples, asaltos a mano armada, ataques sexuales, robo, terrorismo, extorsión, entre otros

La sola presencia de los migrantes ha provocado el desplome de alrededor del 70 por ciento del arribo de turistas y una cantidad similar en las ventas, según el balance financiero que han hecho este año.

Además, muchos de ellos se drogan y consumen bebidas embriagantes en las calles y hasta en pleno Parque Central, además de protagonizar zafarranchos y otras infracciones a la ley.

También han sido señalados de apoderarse de banquetas, calles y arterias viales para comercializar productos de dudosa calidad y procedencia; para ejercer la prostitución sin control y la comercialización de drogas al menudeo EL ORBE / M. Blanco