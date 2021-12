Intransitables las Calles en el Barrio San Sebastián

Tapachula, Chiapas; 22 de diciembre del 2021.- Vecinos del Barrio San Sebastián, al sur de la ciudad, denunciaron al rotativo EL ORBE que tiene muchos años en que están en pésimas condiciones las calles y nadie se preocupa por arreglarlas.

Clemente Félix Lara Gallardo, habitante de ese lugar, aseguró en entrevista que no es solamente la 19 Sur, sino también la 22 y la 24 Poniente, que están en las mismas condiciones, “en donde no las ve nadie y les vale a las autoridades municipales”.

Agregó que “nosotros pagamos impuestos pero todo indica que ese dinero solo sirve para arreglar las calles de los presidentes en turno, porque no les importan las nuestras. Las descomposturas de nuestros vehículos por pasar en ellas las tenemos que pagar nosotros, no el municipio”.

Señaló que es una lástima ésta indiferencia por parte de las autoridades locales, ya que en ese barrio de repente se presentan las bandas de rateros, debido a la falta de alumbrado público, por la sencilla razón de que no les hacen caso cuando van a la presidencia a pedir que se las arreglen.

Aclaró que, si en algunas calles hay lámparas, es porque cooperan entre los vecinos, ven por cambiar las luminarias. Fuera de eso, nada.

Agregó que desafortunadamente todavía se le sigue suplicando al presidente en turno cuando se requiere una obra. Recordó que hace ya varios trienios atrás, se empezó a trabajar a través del Copladem, pero resulta que para llegar a esa instancia, hay que rogarle al director de Obras Públicas, o al de Desarrollo Urbano.

Asimismo, que hoy se tiene que ser del partido en el poder para recibir atención. “Como están las cosas ahora, no te hacen ningún caso si no eres de esos colores.

“Entonces, tenemos que estar en el gobierno o hay que ir a besarle las patas a alguien para que se nos atienda. Desgraciadamente todo esto sigue siendo político”, dijo por último. EL ORBE / Nelson Bautista