Sin Medidas Contra el Covid el 80% de la Población, en la Región

* No Usan Cubrebocas y se Aglomeran.

Tapachula, Chiapas; 22 de diciembre del 2021.- Ocho de cada diez personas en la localidad y en los municipios aledaños ya han decidido no usar cubrebocas y festejar en grande en las fiestas navideñas y de Año Nuevo, por lo que se prevé podría llegar una nueva oleada de contagios de Covid-19 en enero, ante la llegada inminente de la cepa Ómicron.

Los eventos gubernamentales masivos en el centro del país, incluso en otras regiones, han provocado de manera colateral que la población baje la guardia e incluso no respeten las restricciones sanitarias en los comercios, tanto de consumidores locales como de visitantes.

Daniela Nava, empresaria en el primer cuadro de la Ciudad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que a ellos se les está exigiendo cumplir con la prevención de los contagios, pero la población tiene otra perspectiva de lo que ocurre con la pandemia y de lo que viene.

“A veces nosotros como comerciantes hacemos todo al respecto de tomar las medidas sanitarias e invitar a nuestros clientes a que aporten esas medidas, pero la gente es muy necia y piensan que esto no existe y pues no nos toman en cuenta”, señaló.

También comentó que han acudido elementos de Protección Civil, de la Secretaría de Salud y de otras dependencias para hacer el llamado a la gente y tomen la sana distancia, “pero aquí se dan la vuelta los funcionarios y la gente vuelve aglomerarse”.

Esta postura de la población en Tapachula justo cuando en otras naciones, como los Estados Unidos y Canadá, además de varios en Centroamérica, han declarado una situación de emergencia ante un rebrote altamente viral, esta vez de Ómicron que también ya tiene a decenas de contagiados en el centro de México. EL ORBE / JC