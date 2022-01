Calculan Alrededor de 15 mil Migrantes Varados en Tapachula

* Esperan Oficios de Salida QR.

Tapachula, Chiapas; 05 de enero del 2022.- Organizaciones defensoras de los derechos humano consideraron este miércoles que en la localidad permanecen varados unos 15 indocumentados de infinidad de nacionalidades, de los cuales alrededor de la mitad son de origen haitiano, luego de que el gobierno federal concluyó en diciembre la entrega de oficios de salida QR y ahora tendrán que buscar su regularización en la ciudad.

Además, otros grupos de migrantes están tomando diversas rutas y estrategias para salir de Tapachula y trasladarse a otras entidades del país o a la frontera con Estados Unidos.

El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que los extranjeros están saliendo de manera irregular y eso únicamente está beneficiando a los traficantes de seres humanos y al crimen organizado.

Dijo que eso es una situación muy difícil, luego de los problemas que también están pasando con la presencia de la pandemia, la política migratoria empleada y la urgente necesidad de atención de los extranjeros en la frontera sur.

Señaló que, en términos generales, los chiapanecos insisten que las autoridades les otorguen los papeles a los migrantes para que puedan salir de Tapachula y se vayan a otras entidades del país.

Consideró que el 2022, será un año difícil para el gobierno mexicano referente al tema migratorio, tanto en la frontera sur como en la del norte, ya que miles están saturando los albergues y muchos más están durmiendo en las calles por la falta de dinero para el pago de las rentas de casas o espacios en donde quedarse.

Por ello, sostuvo que es necesario que el gobierno mexicano tenga mayor sensibilidad en el tema migratorio -sobre todo en Tapachula- “donde hay miles varados en espera de salir, porque esta ciudad no tiene capacidad para atender esa crisis de quienes están arribando y los que se encuentran varados”.

Además, apuntó, “está el problema de las enfermedades, ya que no tienen acceso a los hospitales y tampoco tienen formas de poder emplearse para permanecer en México ya que ahora no pueden ingresar a los Estados Unidos ya que los que están entrando a ese país, están en los centros de detención”.

Reconoció que el gobierno federal entregó 32 mil Visas por Razones Humanitarias, derivado de la crisis que se desató en Tapachula, donde la mayoría de ellos fueron trasladados a diversas entidades del país.

Añadió que muchos de los haitianos que han tramitado su documento se están movilizando a frontera norte, pero los que no cuentan con recursos económicos, se han quedo estancados.

Dio a conocer que ahora se ha suspendido la entrega de visas humanitarias y se han reactivado los operativos en Tapachula para detener a los extranjeros que vienen en tránsito. EL ORBE / M. Blanco