Preocupación en Maestros de la UNACH por Retorno Obligado a las Presenciales

Tapachula, Chiapas; 18 de enero del 2022.- Justo cuando México está viviendo lo peor de la pandemia del Covid-19 con un promedio superior a los 40 mil contagios al día, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) ordenó iniciar sus clases presenciales en todas sus instalaciones en la entidad, lo que ocasionó este día inconformidad entre los catedráticos.

Idalia López Rivera, una de los docentes afectadas en la localidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que «la molestia es por los contagios y la inseguridad, ya que no sabemos si los estudiantes están vacunados todos, aunque los profesores ya la mayoría ya tienen las dosis, sobre todo aquellos que ya somos adultos mayores».

Señaló que, en el caso de los estudiantes, se desconoce cuál sea el filtro para corroborar que no estén infectados con el mortal virus del Covid-19 en cualquiera de sus variantes, o si están presentando sus cartillas.

Por eso opinó que no hay la certeza de lo que está ocurriendo, sobre todo con los alumnos. «Inconforme como tal no podría yo estar, porque somos profesores y tenemos que obedecer las órdenes que da nuestro rector. Tenemos que estar acá, pero si me inquieta que haya un rebrote muy fuerte como hubo en los juzgados, que están cerrados».

Se refirió al caso de una familiar que trabaja en una empresa de telefonía celular, en donde detectaron otro brote de contagios, «y eso es lo que preocupa».

En lo particular, reveló que ya cuenta con las tres dosis pero que aún se siente vulnerable «porque la vacuna no tiene una gran certeza o efectividad, ya que salieron al vapor y entonces todos estamos en ese riesgo».

Afirmó que hay incertidumbre, «porque estamos hablando de un virus que va mutando y no sabemos realmente cuál va hacer mañana. Ahorita se dice que el Omicron es menos agresivo, sin embargo cada día hay fallecimientos».

En este primer día de clases les indicaron que en cada aula debería de haber un máximo de 25 alumnos, porque hay grupos en el turno matutino que pueden tener hasta 50 inscritos. La idea es darles clases a una parte hoy, y el resto al otro día. EL ORBE / JC