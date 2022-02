Advierte Diócesis a Migrantes no Dejarse Manipular por Autonombrados «Líderes»

* Sólo Buscan Intereses Personales, Afirman.

Tapachula, Chiapas; 20 de Febrero del 2022.- La Diócesis de la Iglesia Católica en la región Soconusco, advirtió este domingo a los miles de migrantes varados en la localidad a no desesperarse ni dejarse manipular por quienes en apariencia quieren ayudarlos, autoconstituyéndose como «líderes», pero buscando sus propios intereses.

De acuerdo al mensaje de este día del Obispo Jaime Calderón, los autollamados activistas no debe inducirlos a realizar acciones que lejos de lograr un propósito, ponen en riesgo su salud y la integridad de los más vulnerables.

Externó su preocupación debido a que la semana pasada, vieron que algunos migrantes aparecieron con labios cosidos, intentando con ese gesto impresionar a las autoridades, en el afán de agilizar sus trámites de estancia o transito legal por el país.

Según su punto de vista, “estos gestos dolorosos y extremos no han de convertirse en un recurso, ni en la más grande desesperación “.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades civiles para que atiendan la solicitud de los migrantes «para evitar que los orillen a realizar ese tipo de protestas que desdicen la dignidad humana y atenta con la salud de los más vulnerables».

Cabe destacar, que los indocumentados han informado que esta semana podrían retomar sus protestas, pero en forma radical, para presionar a las autoridades a que les entreguen visas humanitarias. EL ORBE / M. Blanco