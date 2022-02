¡Migrantes Deben Sujetarse a Leyes Mexicanas!

* ORGANIZACIONES MANIFESTARON QUE LOS INDOCUMENTADOS TIENEN QUE ACATAR LAS ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES.

Tapachula, Chiapas; 20 de Febrero del 2022.- «Si se va de un país a otro, el visitante tiene que sujetarse a las leyes que imperan en el lugar anfitrión y en el caso de México, aquí no puede llegar ningún migrante a tratar de ordenar o a imponer sus leyes, es decir, tiene que sujetarse a las autoridades civiles y militares», sostuvo José Rivas, ministro de la iglesia “Amor Fraternal”, con sede en esta Ciudad.

En entrevista para rotativo EL ORBE, agregó que el migrante llega a Tapachula con el propósito de tramitar una ayuda en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados (Comar), pero debería hacerlo con propiedad, disciplina, en armonía, en paz y con diálogo respetuoso, y no de manera prepotente o con manifestaciones vandálicas.

Si los indocumentados necesitan y tal vez les urge que le expidan un documento importante, porque es su propósito buscar una vida mejor o procurarle un bienestar a su familia, entonces deberían de disciplinarse, tener cuidado y respetar las leyes mexicanas y las migratorias, sostuvo.

Los oficios de salida que requieren los pueden lograr mostrando buena conducta y no a la fuerza, «porque en ningún país se ha visto que llegue un extranjero a exigir a las autoridades del lugar, porque eso sencillamente no está permitido».

Asimismo, comentó que eso de manifestarse y establecer bloqueos de calles o carreteras, buscando que les cumplan las autoridades sus peticiones, resulta una acción inapropiada, ya que no solo causan problemas en la armonía de los mexicanos y alejan al turismo.

De igual forma, reconoció que entre las caravanas o grupos que llegan a México, se infiltran personas con antecedentes penales que sólo buscan a delinquir, causar problemas y desestabilizar la armonía de la población.

Apuntó que hay incongruencia en el sentido de que si un mexicano causa un mal a un migrante, es castigado o sancionado; en cambio, cuando el extranjero origina problemas, nadie dice nada, por la impunidad de la que goza. EL ORBE / Nelson Bautista