Parque Bicentenario de Tapachula Sigue en Posesión de Migrantes

* Convertido en Campamento al Aire Libre.

Tapachula, Chiapas; 05 de Marzo del 2022.- Un mes y cinco días cumplió un grupo de migrantes de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso de Haití, que se ha apoderado del Parque Bicentenario, en el centro de la Ciudad, en espera de sus trámites migratorios, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) no les agiliza sus citas y la expedición de sus documentos.

Los indocumentados de ese lugar han participado en protestas, marchas y otro tipo de manifestaciones para exigir ser atendidos, pero hasta ahora sin respuestas positivas.

Este multitudinario grupo ha logrado obtener algunas visas por razones humanitarias y con ello están dejando la Ciudad. Sin embargo, la mayoría ha cumplido con los papeles que les han requerido en el INM, pero no quieren que salgan de la Ciudad y por ello continúan varados.

Una de las migrantes de Honduras, Blanca Miriam, explicó a los medios de comunicación que las autoridades de Migración han estado realizando operativos cercanos al Parque Bicentenario, lugar donde están en campamento desde hace más de un mes.

A pesar de ello, extranjeros de otros países han empezado a llegar en los últimos días, porque argumentan que no tienen recursos económicos para pagar la renta de una casa. EL ORBE / M. Blanco