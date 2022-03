Jóvenes Campesinos de la Región Migran al Norte del País por Falta de Oportunidades

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo del 2022.- «La migración de campesinos en la región Costa de Chiapas se ha dado desde hace muchos años, desde cuando una baja considerable en la producción y en los precios del café frenó los ánimos de la población del campo, que prefirieron abandonar sus tierras para ir por el sueño americano”, dijo en entrevista con EL ORBE, Marco Antonio Suárez Vargas, representante Cafeticultores del Progreso de Chiapas.

De acuerdo a su punto de vista, la migración no ha parado y por lo contrario, sigue firme y más crítica con el descenso de la economía luego de la pandemia del coronavirus.

Comentó que los gobiernos federales han ido uno tras otro y la situación de la producción del café no se ha compuesto, ya que los pocos programas de apoyo que todavía quedan, no están dirigidos a todos por culpa de los vicios que hay en su entrega, en los que se beneficia a gente que no tiene nada que ver con la producción, en tanto los verdaderos cafeticultores están fuera.

Lamentó que campesinos de entre 18 y 30 años de edad, continúan migrando a los Estados Unidos, a pesar de que en el Soconusco la tierra es fértil y productiva. «Lo malo es que para producir, cualquier cultivo se tiene que echar mano de los insumos, los que están por las nubes en cuanto a los precios, y es eso lo que acaba a los productores ya que no tienen recursos para suministrarlos».

Consideró que el gobierno federal debe ir saneando los vicios que todavía existen en la entrega de apoyos, ya que, por ejemplo, el programa «Sembrado Vida» todavía no cubre al total de productores y habría que tomar en cuenta a todos, «porque ahora esa ha sido la causa de que un 40 por ciento de los jóvenes sigan yéndose al norte, precisamente por la falta de atención al campo». EL ORBE / Nelson Bautista