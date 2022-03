Unos 150 Km de Caminos Rurales de la Región Fuera Del Inventario de Conagua

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo del 2022.- De acuerdo a la asociación «Usuarios del Sur de Chiapas», tan solo en Tapachula y municipios aledaños, hay unos 150 kilómetros de caminos rurales que no están dentro del inventarios de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y por lo tanto no se les puede asignar recursos para ser rehabilitados ,

Adolfo Osuna Estudillo, presidente de esa asociación civil, actualmente están enfocados en recibir proyectos de las necesidades que tienen los productores, ya sea de riego suplementario, la rehabilitación de tramos de caminos, algunas estructuras y el desazolve de drenes.

En el caso de la infraestructura hidroagrícola en la región, consideró que un 90 por ciento está en condiciones regulares y el 10 por ciento restante en críticas.

Para la atención de los alrededor de 550 kilómetros de caminos rurales, calculó que cerca de 400 están en los inventarios y por ello reciben mantenimiento con recursos que destina la Secretaría de Hacienda

Reconoció que los campesinos están pasando una situación muy difícil porque no hay los recursos suficientes para arreglar sus caminos, porque sale caro.

El mecanismo que se emplea ahora es que se tienen que elaborar las fichas técnicas de las condiciones en las que se encuentran los caminos rurales que estén inventariados y presentar el proyecto. Si son validados, el gobierno aporta el 50 por ciento del costo de la rehabilitación y la otra mitad los campesinos.

Puso de ejemplo que el año pasado se autorizaron 7 millones de pesos para la infraestructura en caminos rurales de Suchiate, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico y Tapachula; otros 3 millones para riego suplementario, más lo que aportó la gente del campo.

Para este año, indicó, se han elaborado expedientes para que el gobierno federal, a través de la Conagua, canalice al menos 15 millones de pesos que se utilizarían para la rehabilitación de caminos, unos cuatro drenes que se pretenden desazolvar y cuatro sistemas de riego.

Loa campesinos pueden cumplir con su parte del 50 por ciento del costo de los trabajos, con mano de obra, materiales o pago de la maquinaria. EL ORBE / JC