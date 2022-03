Incrementa 30% el Precio del Marisco Durante Primera Semana de Cuaresma

Tapachula, Chiapas; 11 de Marzo del 2022.- Al cumplirse la primera semana de la cuaresma, los precios de los mariscos a granel y preparados sufrieron un alza mayor al 30 por ciento que, en la gran mayoría de los casos lo están absorbiendo los consumidores finales.

María del Carmen Domínguez Hernández, encargada de una coctelería en la Ciudad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que el año pasado decidieron no incrementar sus tarifas y seguir con las mismas, aún cuando los distribuidores aumentaron sus precios, pero este año es tan grande el alza que ya no hubo la posibilidad de hacer lo mismo y ahora lo pagan los clientes.

Hay productos de alto consumo, como el camarón y el pescado, y se creía que esa alta demanda los mantendría a costos accesibles, pero son los que más han aumentado en el orden de un 30 por ciento, es decir, si un kilo del crustáceo costaba 200 Pesos, ahora está en 260.

Entre los varios factores que han intervenido para esa variación está el desabasto que hay del producto, además de que se presentó en el Pacífico Sur el fenómeno de la «Marea Roja» y hace tres semanas se desplomó el consumo de los moluscos y del resto de los mariscos, porque la población se reserva para no enfermarse.

Por si fuera poco, la tradición de la cuaresma incluye la de no consumir carne de res o puerco, y por lo tanto los mexicanos optan por los mariscos, y los distribuidores aprovechan esa situación para recuperarse económicamente.

Al hacer un balance en torno a las ventas en este primer trimestre del año, indicó que han estado bajas debido a varias causas y no solo por los precios, sino también por los gastos originados por el retorno a clases presenciales, las híbridas, e incluso de todos los que siguen en línea, porque de todos modos tienen que invertir en colegiaturas, libros, materiales y otros relativos a la educación.

En ese análisis, recordó que en el mes de Enero hubo una inercia de un buen consumo, pero desde inicio de Enero a la fecha, ha ido a la baja de manera constante y por eso esperan que en el resto de las cuatro semanas que le quedan a la cuaresma, las ventas superen sus expectativas.

Asimismo, otros productos que acompañan al marisco también subieron demasiado, como el caso del limón, «que no solo está escaso sino también por las nubes e impacta en las ganancias». EL ORBE / JC