En Mazatán, Comunidades Exigen la Rehabilitación de Caminos Sacacosecha

*Alcalde Pedro de la Cruz no Atiende el Problema.

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio del 2022.- Por falta de atención de parte de las actuales autoridades municipales, que son a quienes le compete en primera instancia atender y tener en condiciones favorables los caminos sacacosechas en el municipio de Mazatán, hoy en día éstos se encuentran en pésimo estado, muchos de ellos en grado de intransitables.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Eduardo Vázquez, del Consejo de Vigilancia del ejido Marte R. Gómez, quien aseguró que ahora con las intensas lluvias registradas en la zona, el acceso a las parcelas o pequeñas propiedades va a ser más difícil, porque no se va a poder transitar por esos caminos.

Explicó que en la temporada de estiaje, se le presentaron solicitudes al alcalde Pedro de la Cruz Villalobos, en donde se le pidió el arreglo de los caminos, pero que hasta esta fecha no hay un solo camino rehabilitado, «ni siquiera con un viaje de balastro por parte del ayuntamiento municipal».

Es indispensable que esas vías de comunicación se encuentren en buenas condiciones, señaló, ya que por ahí sacan las cosechas de mango, maíz, banano, caña, entre otros, «pero resulta que tal vez al Alcalde no le importa ni le interesa este asunto».

Manifestó que «el Presidente Municipal debe entender que al no preocuparse por el arreglo de los caminos sacacosechas, está en riesgo también la economía de las familias mazatecas, a quienes ha dejado a la deriva por culpa de su negligencia».

Insistió en que el agro debe ser atendido por las tres instancias de Gobierno, «porque es parte fundamental en el desarrollo de la vida de los campesinos, y si los caminos están mal, no hay cómo aprovechar la producción”.

Dijo por último que anteriormente había en los ayuntamientos un área dedicada exclusivamente a atender al campo, y se denominaba “Fomento Agropecuario”, pero que ahora todo se acabó, porque ya no hay la menor intención de apoyar a la gente del área rural y sus necesidades. EL ORBE / Nelson Bautista