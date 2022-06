Habitantes de la Colonia El Ermitaño Quedan Incomunicados por Cierre de la Calle de Acceso

* En Riesgo Proyecto de Agua Potable.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio del 2022.- Un gravísimo problema están afrontando los habitantes de la colonia El Ermitaño, en virtud de que desde hace quince días, una persona les cerró la única calle que tienen como acceso para trasladarse al centro de la ciudad, y desde entonces aseguran que prácticamente viven secuestrados porque no tienen por donde moverse.

Con documentación en mano, así lo denunció al rotativo EL ORBE, Sergio Feliciano Cárdenas, en voz de los afectados, quien aseguró que por culpa de ese cierre de la arteria, están a punto de perder -además- la realización de un proyecto de agua potable que ya estaba adelantado, y podría ser cancelado al ver los constructores que no tienen por donde pasar a la colonia.

Informó que Moisés “N” es la persona que les cerró el paso y que las autoridades acudieron a hablar con él, pero no lograron nada y que sólo dijeron que lo verían más adelante y con ello le dieron inmunidad. El problema es que el proyecto de agua potable que tienen va a caducar si no hay solución inmediata.

Añadió que son más de 16 años que tienen en servicio esa calle y por lo tanto no entienden por qué hasta ahora se le ocurre a esa persona cerrarla, «tal vez con la idea de que el proyecto se lo apropie para su beneficio personal o posiblemente porque quiera sacarle provecho de otra forma».

Comentó que en tiempo y forma denunciaron estos hechos, pero que hasta hoy las autoridades no les han dado ninguna respuesta, por lo que los colonos han decidido realizar movimientos de protesta.

Puntualizó que el sujeto está pidiendo 400 mil pesos para abrir el paso, causando daño a unas 120 familias. EL ORBE / Nelson Bautista