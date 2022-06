Denuncian a Falsos Agentes Federales Involucrados en el «Cobro de Piso»

* En Municipios de la Costa y Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio del 2022.- Dos sujetos que se hacen pasar como agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) extorsionaron en las últimas horas en la localidad a una persona (un acto delictivo llamado popularmente cobro de piso) y lo despojaron de 15 mil pesos.

Los supuestos extorsionadores, identificados como Toño N. y Héctor N, se hicieron pasar como agentes de la esa dependencia y exigieron esa cantidad de dinero a un empresario que tiene máquinas tragamonedas.

Al presentarse ante la víctima, uno de los dos sujetos llevaba una pistola y le dijo que si no entregaba lo solicitado, sería detenido y puesto a disposición de un fiscal del ministerio público federal.

Ante el temor de que hicieran algo en contra de su vida, optó por entregarle 10 mil pesos en efectivo y el resto a través de una transferencia bancaria.

Para llegar a ello, le hicieron más de 10 llamadas telefónicas con amenazas, incluso que, si no entregaba esa cuota, llegarían a decomisarles las máquinas.

El agraviado explico que no tiene enemigos y, en caso de sucederle algo, los responsables son esos dos sujetos que se hacen pasar como elementos federales en Tapachula.

Por lo mismo decidió acudir ante las autoridades y presentar una serie de pruebas de lo que les está ocurriendo, porque teme por su vida y la de sus familiares.

De acuerdo a las primeras indagatorias, más de 15 empresarios en la localidad también estarían siendo extorsionados por personas con características similares a esos dos tipos.

A la par de ello, transportistas y empresarios de otros giros también han denunciado que desde hace un año sufren de los «cobros de piso», pero en la mayoría de los casos están involucradas personas extranjeras, incluyendo a Maras Salvatruchas 13 o pandilleros de la Barrio 18.

El «cobro de piso» es establecer una cuota semanal que los afectados tienen que entregar puntualmente o de lo contrario podrían ser asesinados, como ya ha ocurrido en varias ocasiones en los últimos meses en contra de choferes del transporte público en la región Soconusco. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello