Oleada de Covid Paraliza China y Provoca Desabasto de Electrónicos

Tapachula, Chiapas; 08 de septiembre del 2022.- Las constantes oleadas de contagios de la pandemia del Covid-19 en China han provocado la paralización de sus puertos y sectores de manera escalonada, pero también desabasto de infinidad de productos en el mundo y con ello daños a la economía de muchos países y por ende a las empresas manufactureras y a comercios.

Roberto Aguilar Pérez, empresario de artículos y refacciones electrónicas en la localidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que para ellos es muy grave el desabasto porque 20 de cada 100 clientes no están recibiendo mercancía de los proveedores, o sea no están abasteciendo lo que se requiere.

Confirmó que los rebrotes del mortal virus en el oriente han llevado a que China cierre sus puertos hasta por un mes y crea severos problemas de logística de los navíos y no pueden cumplir con su cadena de suministros, sin contar lo que ha ocurrido en los meses de guerra entre Ucrania y Rusia.

«El mundo está cambiando su economía, las grandes potencias se están peleando entre sí y los que sufrimos somos nosotros», señaló al precisar que los efectos negativos son para la población en general y en todos los niveles.

Informó que hay un incremento en los precios en alrededor de un 12 por ciento, pero que no tarda en elevar el costo del cobre, porque Chile está teniendo bastante problemas con su gobierno, que son la potencia mundial en ese metal y con ello se vendrá una nueva escalada.

Hasta ahora los desabastos más considerables han sido en semiconductores, que han impedido que se pueda desarrollar productos en México, como los de la industria automotriz y algunas partes de computadoras de autos, personales y para viviendas. EL ORBE / JC