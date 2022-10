Sector Agrícola Inmerso en Profunda Crisis por la Inflación

* Productores de la Región.

Tapachula, Chiapas; 11 de octubre del 2022.- «Los altos niveles de inflación que se están viviendo en el país le afecta no solo a los productores en el campo, sino a todos los sectores y a la población en general. Lo peor de todo es que está llevando a la extrema pobreza a los mexicanos», sostuvo Otilio Wong Arriaga, integrante del Frente Común de Productores de Soya.

En entrevista para el rotativo EL ORBE puso de ejemplo a las amas de casa y la pérdida del valor adquisitivo del peso, porque asegura que, en tan solo cuatro años, ya no pueden comprar ni lo más elemental, porque los precios de la canasta básica se han incrementado de manera alarmante, pero que esos recursos no llegan a los productores, sino que se quedan en la compra de los insumos y en manos de los acaudalados intermediarios.

Abundó que, en el caso del campo, los productores deberían de unirse para proponer políticas públicas que generen el mejoramiento de la economía, como se hacía en sexenios pasados, porque consideró que solo así se podría bajar el nivel inflacionario.

Aprovechó para aclarar que el gobierno recién acaba de canalizar un apoyo para los productores de oleaginosas, «pero este en ningún momento va a desacelerar la inflación económica, ya que constituye una burla porque solo es para quienes tienen sembradas de 20 hectáreas en adelante».

Agregó que en estas políticas públicas deben tomarse en cuenta a los sectores y no solo a los productores, ya que en el mejoramiento de la economía participan todos, desde los trabajadores (jornaleros) empresarios y demás, «porque son el motor que mueve el rescate y la recuperación financiera».

Insistió en el sentido de que el gobierno debe ponerle más atención al campo, con incentivos como semillas y fertilizantes, pero también en trabajar en la reconversión del cambio climático, así como en un eficaz método de cómo combatir las plagas, que es otro inconveniente que no permite que la producción despegue. EL ORBE / Nelson Bautista