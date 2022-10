Alta Inflación Provoca Falta de Liquidez y el Desplome de Precios al Productor

*Prevén Recesión en el Último Trimestre del Año.

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre del 2022.- «La alta inflación en la economía mexicana registrada en lo que va de este año, ha provocado una falta de liquidez de hasta un 40 por ciento y el desplome de los precios al productor, aunque al público se mantienen como los más altos de la historia», señaló Rafael Rojo Galnares, empresario importador en la frontera sur de Chiapas.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que en los últimos meses el Dólar ha mantenido respecto al Peso una cierta estabilidad, que no se ven en otras monedas, porque hay diversos factores, como que los Estados Unidos empiezan apoyar más su consumo en la producción mexicana, en lugar de la asiática, por costos de distancias y de fletes, principalmente.

Mientras que en la economía local, hay una contracción muy fuerte del consumo, «ya que ésta inflación ha venido a acarrear que haya una falta de liquidez, los precios empiezan a bajar por falta de consumo, y eso a generar retrasos y caída en el flujo de efectivo de los distintos sectores. Sus efectos se están reflejando en una lenta recuperación de carteras, así como en el desplome de las ventas.

De acuerdo a su análisis, «hay sectores en Chiapas, como el bananero, que la falta de liquidez es muy notoria de hasta un 40 por ciento, que es increíblemente alto para quienes tienen como principal insumo la mano de obra y tienen que pagar nóminas. Por lo tanto hay incumplimiento con sus obligaciones con proveedores, las fiscales, de seguridad social, entre otras, y eso puede ser un punto crítico, sobre todo en esta zona».

Comentó además que, en el caso de los productos agrícolas, tienen precios que están fluctuando, es decir, no tienen precio fijo y por lo tanto hay temporadas que son muy altos y la utilidad alcanza a compensar; mientras que en las bajas, como la de ahora, incide enormemente en las empresas.

Luego se refirió a los productos que más se han visto afectados en cuanto a sus precios por la falta de consumo y para ello puso de ejemplo a la carne en pie, donde los intermediarios decidieron pagar menos por kilogramo a los productores, pero siguen conservando los precios altos al púbico.

Asimismo, el banano, porque la reja que se estaba pagando a 130 Pesos ahora la han bajado a 70; mientras que el ganado de 80 a 50 Pesos; «y esos son factores que afectan a nuestra zona, que sus productos no son terminados, industrializados o con valor agregado».

Por eso recalcó que, en general, todos los productos agrícolas del sector primario han tenido una baja de precios hacia el productor pero no al consumidor, y que eso quiere decir que quienes están recuperando esa ganancia son precisamente los distribuidores y los intermediarios, como lo que sucede con el huevo, el aguacate o la cebolla.

Vislumbró que para este último trimestre del año se espera una marcada recesión a nivel local y nacional, salvo ciertos sectores privilegiados por el impacto que tengan las compras en mayor volumen de Estados Unidos, que podrían ser el automotriz y las maquiladoras. EL ORBE / JC