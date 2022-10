Llegaron a los Hogares Recibos de la CFE Pero al Doble de lo Normal: Canacintra

*Los Apagones Continúan Todos los Días.

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre del 2022.- «Aparte del pésimo servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región, se le agrega los cobros con incrementos desmedidos por el consumo de energía, ya que los recibos que envía a los hogares de los usuarios marcan el doble o más de lo que normalmente se pagaba».

Así lo dio a conocer, María Eugenia Moreno Mendoza, tesorera de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la República Mexicana, quien dijo que hay marcada preocupación porque han visto que los recibos por consumo cada bimestre se elevan más, ya sea en tipo residencial o en el comercial.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que la situación económica vulnera a todos los sectores, sobre todo a las familias de escasos recursos que no tienen dinero para pagar esos recibos, «el cual no es un lujo sino una necesidad en cada hogar y establecimiento. Y lo peor es que, si el usuario no paga a tiempo, le suspenden el fluido».

Para el sector empresarial la situación es difícil, sostuvo, pues la tarifa “comercial”, que es la aplicada por CFE, a su juicio es carísima.

Añadió que, después de la pandemia, el comercio apenas se está recuperando en las ventas, pero resulta que ahora la CFE los pone en aprietos con los altos cobros que les hace.

Por otro lado, comentó que los chiapanecos no tienen por qué pagar esas tarifas por el suministro, la entidad es altamente generadora en el tema hidroeléctrico y por lo tanto, debería de haber una consideración por parte de la empresa, además de que la entidad es de alta marginación y su población vulnerable.

En diversas reuniones, la Canacintra nacional ha expuesto este problema, pero que hasta ahora la CFE y el propio Gobierno Federal han puesto oídos sordos a las peticiones que les han formulado, por lo que adelantó que van a seguir insistiendo.

Puntualizó que, en el caso de la gente de Tapachula y municipios aledaños, la situación se torna más preocupante, porque aparte de los altos precios que se tiene que pagar, hay un mal y constantes apagones, los mismos que echan a perder los aparatos electrodomésticos en los hogares y hasta en oficinas. EL ORBE / Nelson Bautista