Investigadores Impulsan Métodos Alternativos Para el Control de Plagas

* Se Busca Evitar la Contaminación Ambiental.

Tapachula, Chiapas; 20 de octubre del 2022.- A través de las investigaciones se han desarrollado métodos alternativos a lo convencional del uso de insecticidas para el control biológico de las plagas a través de organismos que sirven de reguladores, además de la técnica del insecto estéril.

Así lo dio a conocer José Pablo Liedo Fernández, investigador titular del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien en entrevista con el rotativo EL ORBE se refirió al manejo de plagas que están realizando a través de otras alternativas que son amigables al ambiente.

Añadió que la intención principal es que a través de estos métodos no haya repercusiones como las que tienen al uso de plaguicidas, «porque ya se sabe que con su uso hay surgimiento de plagas secundarias con resistencia, además de que hay contaminación y problemas de salud».

Comentó que cuando se habla de métodos amigables al medio ambiente, se está diciendo que son formas de como beneficiar a la población, además de que no se tiene que cargar con los costos para control de plagas.

Añadió que ha habido otros muy efectivos que prácticamente han eliminado el uso de plaguicidas. Sin embargo, se han presentado casos en que el control biológico no es suficiente y se ha tenido que recurrir a otros, como los insectos estériles, que ha sido muy exitosa en el combate al gusano barrenador del ganado y la Mosca del Mediterráneo. EL ORBE / Nelson Bautista