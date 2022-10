Detectan Venta Clandestina de Carne Sucia y de Pésima Calidad en Tapachula

* En Riesgo la Salud y la Vida de los Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 23 de octubre del 2022.- De acuerdo al tablajero establecido, Adalberto Aguilar García, la carne que se vende de manera clandestina en la localidad, la trasladan arrastrando por las calles, en medio de la pudrición y la empiezan a vender en baquetas y en los afluentes vehiculares de la ciudad, y en cualquier espacio a la intemperie, sin que nadie los moleste.

En entrevista para el rotativo EL ORBE recalcó que eso representa un riesgo para la salud de los consumidores, quiénes compran esa carne, y que no solo se trata de la venta de carne de res o puerco, sino también de pollos, y ninguno de ellos tienen permisos.

Recordó que primero comenzaron con mesitas en las banquetas, pero fuera de los lugares autorizados en los interiores de los mercados, pero que después se ampliaron y ahora están por todas partes, al menos en Tapachula.

A la par de eso, indicó que esa venta fuera de la legalidad también representa para los establecidos en los mercados, una competencia desleal, porque los consumidores se quedan comprando en el camino y ya no llegan a los centros de abasto, ni tampoco saben lo que están comprando.

Dijo que para cerciorarse de la forma tan insalubre como arrastran la carne por las calles, lo propietarios de esos establecimientos la reciben entre 08:00 y 09:00 de la mañana, todos los días.

«Imagínense todo lo que agarra ahí de desperdicio de la calle, y así venden. Por eso la gente se enferma», recalcó al exigir a las autoridades que verifiquen esa situación, además de los permisos y quién os autorizó, para aplicar las sanciones que marca la ley y no seguir exponiendo la salud y la vida de los clientes. EL ORBE / JC