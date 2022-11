Es Necesario Crear Nuevas Leyes Para Impulsar la Cafeticultura

*Señala el Titular del Producto Café de Chiapas

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre del 2022.- Varias organizaciones de las principales entidades productoras de café, entre ellas Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas, están gestionando en el Senado de la República por la creación de nuevas leyes y un nuevo organismo rector que les permita atender las más urgentes necesidades de producción y comercialización del aromático grano.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Rigoberto Galindo Velázquez, presidente del “Producto Café Chiapas”, quien indicó que es difícil lograr ese objetivo, pero insistirán en esa ruta como sucedió con los cañeros, para que se forme una comisión y se atienda el desarrollo de la cafeticultura.

Es muy necesario legislar sobre ello, aseguró, porque a la fecha están prácticamente abandonados y para sacar adelante este cultivo requieren de una autonomía en el presupuesto, asistencia técnica para la promoción del producto, inversión, financiamiento. Y obviamente, recursos para resolver la problemática.

Añadió que actualmente son muchos los problemas a los que tienen que enfrentarse, porque fueron muchas las lluvias y eso provocó la caída de los primeros frutos en los cafetales. Luego el problema de la escasez de mano de obra, ya que los guatemaltecos no acuden a los cafetales de la región.

Asimismo, la situación de las plagas, las cuales para combatirlas requieren de la compra de insumos, pero están carísimos hoy en día y, por la falta de recursos hay muchos cafeticultores que no pueden combatir ese flagelo.

Dijo por último que en Chiapas no solo hay cantidad, sino también calidad en el café que se cosecha, y por ello se esfuerzan 16 organizaciones, con tal de obtener un mejor producto. EL ORBE / Nelson Bautista