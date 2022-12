Se Incrementa Consumo de Alcohol en Adolescentes de 12 Años en Adelante

*Cientos de Antros de Vicio Agravan el Problema.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre del 2022.- «El consumo experimental de alcohol en los adolescentes en territorio nacional se da de una manera extraordinaria después de los 12 años. Existe este hábito como una cultura de socializar, y a veces no se reconoce que es una droga, aunque legal, pero no deja de ser una droga».

Así lo consideró, Hipólito Córdova Domínguez, del Colectivo de Prevención Ciudadana, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, manifestó que lamentablemente no se necesita ser adicto a las bebidas embriagantes, sino desde sus inicios, como experimento, puede llevar al consumidor a una situación de pérdida importante en cualesquiera de sus formas.

Añadió que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), unas 85 mil personas fallecen en América por el consumo del alcohol, lo que a su juicio es un dato espeluznante, porque eso significa que 234 personas mueren diariamente, dando a entender que eso es uno de los principales causantes de defunciones.

Respecto a las causas de por qué desde jóvenes empiezan a beber, señaló dos líneas. Una de ellas es por cuestión de herencia. Es decir, según los psicólogos, hay genes que predisponen a los jóvenes al consumo del alcohol o cualquier otro tipo de droga.

La otra es el ambiente, y es la que más incide. «Cómo se desarrollan y con quién conviven, es un indicador primordial para que los jóvenes caigan en esa droga, sobre todo en las comunidades donde se socializa de esa manera con el consentimiento de los padres, quienes no ven los riesgos”.

Explicó que «la bebida es el primer vehículo al que se suben las personas, el cual los lleva poco tiempo después al consumo de otras drogas, como la marihuana, la cocaína, que se ha incrementado en gran forma, y en estos últimos años las metanfetaminas. Y todo eso pone en una situación riesgosa a la comunidad».

Por último, comentó que todas las drogas hacen daño, pero la legal como el alcohol, es la que más daño ha causado, incluso, ha sido motivo de tantas muertes, ya que la venden en cualquier parte, en tiendas, restaurantes, cafeterías, y obviamente en bares y cantinas. EL ORBE / Nelson Bautista