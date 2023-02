Denuncian Empresarios que Funcionarios del INM se Dedican a Extorsionar a Turistas

* Afecta Gravemente a ese Sector que es Motor Económico de la Región.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero del 2023.- «Es una tristeza que el Instituto Nacional de Migración (INM), entre otras autoridades, se dediquen a extorsionar a los turistas guatemaltecos que llegan a Tapachula en plan de compras, para visitar algunos lugares y para entretenerse, porque se regresar a su país o juran ya no volver otra vez, lo que significa un duro golpe para los comerciantes y para los prestadores de servicios».

De esa manera se expresó, Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los comerciantes del Sendero Peatonal, quien al conceder una entrevista a rotativo EL ORBE, aseguró que esa información de las extorsiones, las propias víctimas se lo han contado cuando llegan de compras a su negocio y, por supuesto, a los visitantes guatemaltecos les da coraje que sucedan esos delitos impunes.

Los visitantes llegan a dejar divisas, por la ocupación de hoteles, restaurantes, compras en comercios en general, y contratación de servicios, y para ello salen de su país, traen toda su documentación en regla, explicó, «y entonces, los de Migración no tienen por qué pararlos hasta tres a cuatro veces del trayecto de la frontera hacia esta ciudad”.

Asimismo, comentó que otro asunto es la inseguridad que impera en la región con tantos robos, pero también por los riesgos que aseguran se corren con la actitud de los migrantes que se han posesionado de los espacios públicos del centro de la Ciudad.

Explicó que, como consecuencia de ese problema, las ventas en los distintos comercios en Tapachula se han desplomado en un porcentaje muy elevado, propiciando que la economía de la región sea crítica al perderse las divisas que dejan los visitantes.

Puntualizó que las propias autoridades, en este caso los elementos de Migración, están “matando el comercio en Tapachula, porque con las extorsiones que realizan cada día a lo largo de las carreteras de la frontera hacia Tapachula, los turistas de Guatemala ya no llegan a la ciudad como lo hacían anteriormente”. EL ORBE / Nelson Bautista