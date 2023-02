Desesperada Madre Busca Apoyo Para Localizar a su Hija Desaparecida en Tuxtla Chico

*Señala que el Ex Esposo se la Llevó sin su Autorización.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero del 2023.- Desde el 15 de agosto del año pasado en que Oliver N, se llevó a un sitio desconocido a su hija María José N, la madre de ésta, Érica Concepción Salgado no sabe absolutamente sobre el paradero de la pequeña y por lo tanto, se siente destrozada al no saber dónde se encuentra actualmente.

Originaria de Villa Comaltitlán, pero con domicilio en el municipio de Tuxtla Chico, al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, afirmó que no había ninguna razón para que su esposo le quitara a la niña, pero lo más triste para ella es que no sabe dónde la tienen y por supuesto, no la puede ver en ningún lado.

Explicó que ya denunció los hechos ante las autoridades correspondientes y ahí le sugirieron presentar su queja también a una oficina de apoyo a las mujeres.

María José N, tiene 6 años de edad y según su mamá, es necesario que vaya a la escuela, «pero si la siguen escondiendo no podrá recibir sus estudios, y por ello se necesita que las autoridades intervengan para poder rescatarla».

La última vez que supo dónde estaba viviendo el papá de la niña, fue en la colonia Monroy. Sin embargo, se cambiaron de domicilio y ella ya no supo del paradero. EL ORBE / Nelson Bautista