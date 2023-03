Crisis Económica Obliga a la Población a Dejar de Comer Carne de Res

* Tablajeros Reportan Disminución en las Ventas.

Tapachula, Chiapas; 02 de Marzo del 2023.-Al cumplirse la primera semana de la Cuaresma en la que históricamente se deja de comer carne y se opta por pescados y mariscos por una cuestión meramente religiosa, tablajeros de la localidad aseguran que, en realidad, ahora el factor que influye en ello es la crisis económica en la que ha caído el país y la espiral inflacionaria que sigue creciendo sin poderlo detener.

Mario Moreno Sánchez, tablajero del tianguis Guadalupe, en ésta Ciudad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en la mayoría de los casos casi no hubo cambios en las ventas que pudieran tener alguna relación con las celebraciones cristianas de la población.

Han insistido con los proveedores para tener un abastecimiento permanente y que la falta de carne no se transforme también en un motivo para elevar los precios, señaló, y tampoco se modifiquen las tarifas para tratar de que o sean los consumidores los que paguen los embates de la inflación.

Por ello, reveló, acordaron en mantener el precio del kilogramo en 160 Pesos, de cualquier tipo, de buena calidad, limpia y bien pesada, al menos en ese centro de abasto.

«En cuanto a lo de la cuaresma, hasta ahorita no sabemos hasta dónde nos vaya a pegar, porque el garrotazo es igual para el pollo y puerco, incluso para el pescado, porque en determinado momento pensando que va a ser consumido en grandes cantidades, elevan el precio, pero se dan cuenta que no fue una buena estrategia, porque dejan de vender.

«Estamos metidos en una problemática que mucha gente no lo logra ver de fondo, que es la inflación. El gobierno piensa en que regalando el dinero se va a resolver algo, pero que no es equitativo a todos los aumentos de los precios”.

En el caso de ese sector de los alimentos, reconoció que cada vez más la población está dejando de consumir carne, al menos un 50 por ciento menos de lo habitual, pero por la crisis económica. EL ORBE / JC