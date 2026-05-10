Disminuye Hasta 60% la Movilidad Aérea en Tapachula

* Crisis Económica y Altos Costos Frenan Viajes.

Tapachula, Chiapas 9 de Mayo del 2026.- La movilidad aérea en la región Soconusco atraviesa una de sus etapas más complicadas en comparación con años anteriores, reconoció Manrique Legorreta, delegado de la AMAV en Tapachula, quien señaló que la situación económica nacional y el incremento en los costos de operación de las aerolíneas han provocado una fuerte caída en la demanda de pasajeros.

Explicó que actualmente las agencias de viajes enfrentan una disminución de hasta un 60 por ciento en la movilidad aérea, incluso durante temporadas consideradas altas como Semana Santa, donde anteriormente los vuelos operaban llenos y existían listas de espera.



1 de 3

Detalló que el aumento en el precio del combustible para aviones ha provocado que las tarifas aéreas continúen elevadas, aun cuando las aerolíneas lanzan promociones constantes para tratar de incentivar las ventas.“Hoy vemos promociones que antes duraban un fin de semana y ahora se extienden hasta tres semanas, lo que refleja la necesidad de las aerolíneas de captar pasajeros”, indicó.El representante del sector turístico señaló que además del contexto económico, la tecnología también ha reducido los viajes de negocios, ya que muchas reuniones empresariales ahora se realizan de manera virtual mediante plataformas digitales.Asimismo, recomendó a la población planear sus vacaciones con mayor anticipación para aprovechar promociones en vuelos y hoteles, especialmente para los próximos puentes vacacionales y la temporada decembrina.En materia migratoria, Legorreta afirmó que actualmente no existe una movilidad importante de personas migrantes en la región y aseguró que las recientes deportaciones desde Estados Unidos han generado que cientos de extranjeros permanezcan varados en Tapachula.Añadió que muchos migrantes han comenzado a desplazarse hacia ciudades como Cancún, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en busca de mejores oportunidades laborales.Finalmente, señaló que las restricciones migratorias también han afectado la economía fronteriza, debido a la disminución de visitantes guatemaltecos que anteriormente realizaban compras masivas en centros comerciales y comercios de Tapachula, situación que hoy impacta directamente en las ventas y la actividad económica regional. EL ORBE/ JC.