Rinde Protesta Nuevo Consejo de Valuadores en Tapachula

* Impulsarán Avalúos Justos y Certeza Patrimonial.

Tapachula, Chiapas; 8 de mayo de 2026.- Con el compromiso de fortalecer la profesionalización del sector y brindar mayor certeza jurídica al patrimonio de las familias chiapanecas, el arquitecto José Alfredo Villagrán Pinson rindió protesta como presidente del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Valuadores para el periodo 2026-2028.

Durante el acto protocolario, al que asistió el Director de Catastro del Estado como invitado de honor, se destacó que una de las principales metas de la nueva administración será trabajar de manera coordinada con las autoridades para establecer valores catastrales acordes con la realidad económica y urbana de Tapachula y del estado.



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En su mensaje, Villagrán Pinson exhortó a la ciudadanía a acudir con especialistas certificados al momento de realizar avalúos de bienes inmuebles, con el fin de evitar irregularidades o estimaciones fuera de la realidad comercial.El patrimonio de las familias debe estar respaldado por dictámenes técnicos y profesionales. Muchas personas desconocen el valor real de sus propiedades y recurren a quienes no cuentan con la preparación necesaria, señaló.Precisó que el Colegio está integrado por profesionales con estudios especializados, maestría y cédula profesional, requisitos indispensables para emitir avalúos con validez oficial en trámites legales, fiscales y financieros.El nuevo Consejo Directivo, integrado por ocho miembros entre vicepresidencia, secretarías, tesorería y vocalías, buscará consolidar alianzas con instituciones como Catastro del Estado, Infonavit, Fovissste y diversas instituciones bancarias.La agrupación desempeña un papel clave en operaciones de traslado de dominio, créditos hipotecarios y procesos comerciales relacionados con bienes inmuebles, donde un avalúo preciso representa un elemento fundamental para garantizar transparencia y seguridad jurídica.Asimismo, el dirigente anunció que el Colegio impulsará acciones de carácter social mediante la actualización permanente de valores por zonas habitacionales, diferenciando sectores residenciales y populares para ofrecer costos accesibles y acordes a cada contexto.Como parte de su plan de trabajo para el bienio 2026-2028, el organismo proyecta ampliar su presencia institucional mediante la creación de una página web y nuevos canales de difusión.Actualmente, las sesiones del Colegio se realizan en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles, sin embargo, ya se trabaja en el proyecto de una sede propia que permita mejorar la atención y los servicios dirigidos a la población chiapaneca. EL ORBE/Nelson Bautista