Tapachula se Posiciona Como Destino Confiable Para Nuevas Inversiones

* Tras la Reciente Evaluación Positiva Emitida por la Calificadora HR Ratings.

Tapachula Chiapas 8 de mayo de 2026.- El municipio de Tapachula continúa consolidándose como un punto estratégico para la inversión en la región del Soconusco, gracias al fortalecimiento de la confianza empresarial y a una administración financiera evaluada positivamente por organismos especializados.

El secretario de Economía Municipal, Jorge Vega, informó que una de las principales acciones impulsadas por el gobierno encabezado por el alcalde Yamil Melgar ha sido generar condiciones favorables para el desarrollo económico local, mediante una gestión transparente y cercana al sector productivo.

Explicó que la reciente evaluación positiva emitida por la calificadora HR Ratings ha permitido proyectar al municipio como un destino seguro para la llegada de nuevos capitales y proyectos de inversión.

Destacó que la Secretaría de Economía Municipal mantiene comunicación constante con cámaras empresariales y representantes del sector privado, con el objetivo de atender necesidades, gestionar soluciones y fortalecer la actividad económica en la ciudad.

Mantenemos una comunicación permanente para conocer los retos que enfrenta el sector empresarial y trabajar de manera coordinada en soluciones que beneficien tanto a la iniciativa privada como a la sociedad, señaló.

El funcionario también indicó que uno de los indicadores utilizados para medir el crecimiento de inversiones es el registro de licencias de construcción, trabajo que se desarrolla de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Urbano para identificar nuevos proyectos y facilitar su instalación en el municipio.

Añadió que la dependencia brinda atención y acompañamiento institucional a todos los sectores productivos, desde artesanas y pequeños emprendedores hasta empresas consolidadas, con el propósito de fortalecer sus proyectos y fomentar la generación de empleos.

Finalmente, informó que debido a las obras de modernización en la 17 Poniente realizadas por el Gobierno del Estado, las oficinas de la Secretaría de Economía fueron trasladadas temporalmente a la Biblioteca Municipal, ubicada frente al a los campos del Alejandro Córdova, donde continuará la atención ciudadana de manera normal. EL ORBE/Nelson Bautista