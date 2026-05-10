Cambio Climático Afecta Actividad Pesquera en la Costa de Chiapas

* Especies Marinas Migran Debido al Aumento de la Temperatura del Mar

Tapachula Chiapas 9 de mayo de 2026.- El cambio climático ya afecta de manera directa la actividad pesquera en la Costa de Chiapas y amenaza la permanencia de especies de alto valor comercial, como el camarón, advirtió el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Vicente Castro Castro.

Durante una ponencia sobre pesca y cambio climático, el especialista señaló que el calentamiento global dejó de ser un problema futuro y actualmente impacta la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la producción de alimentos de origen acuático.

Ya no es algo que esperamos, es algo que estamos sintiendo hoy en día, expresó.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, centros de investigación y sectores productivos, con el propósito de analizar los retos que enfrenta la pesca y la acuacultura ante los efectos ambientales.

Castro Castro destacó que, pese a la extensa zona marina y lagunaria con la que cuenta Chiapas, el sector pesquero ha recibido poca atención en comparación con otras actividades productivas.

Detalló que en la entidad existen alrededor de 25 mil pescadores y que el 99 por ciento corresponde a pescadores ribereños dedicados principalmente a la captura de camarón en lagunas y comunidades costeras.

Sin embargo, advirtió que la producción registra una disminución gradual debido al aumento de la temperatura del mar y otros fenómenos asociados al cambio climático.

El camarón marino, el pargo amarillo y especies como el huachinango están migrando hacia latitudes más altas porque las aguas de esta región ya no ofrecen condiciones adecuadas para su desarrollo, explicó.

El investigador añadió que el Golfo de Tehuantepec forma parte de una de las regiones oceánicas más cálidas del planeta, conocida como la piscina cálida del Pacífico Norte Oriental, situación que acelera la reducción de especies marinas.

Asimismo, alertó que estudios científicos proyectan que para 2050 la pesquería de camarón podría colapsar en Chiapas y otras zonas del Pacífico mexicano si no se implementan medidas urgentes.

Otro factor de preocupación es la acidificación del océano, fenómeno sobre el que aún no existen estudios específicos en la Costa de Chiapas debido a la falta de recursos destinados a la investigación científica.

Ante este panorama, propuso crear un programa estratégico para el desarrollo de la pesca y la acuacultura bajo escenarios de cambio climático, con la participación de la academia, la iniciativa privada y autoridades gubernamentales.

Entre las acciones planteadas destaca la reforestación de manglares en cuerpos lagunarios para disminuir la carga térmica del agua y proteger los ecosistemas acuáticos, aunque reconoció que aún se requieren investigaciones para evaluar la efectividad de estas medidas.

Finalmente, el especialista lamentó la falta de financiamiento para proyectos científicos en Chiapas, situación que limita la generación de información y alternativas frente a la crisis ambiental.

Las universidades cada vez tienen menos recursos para investigación y se enfocan más en la docencia. Necesitamos fortalecer el financiamiento para entender qué está ocurriendo y cómo podemos actuar, concluyó. EL ORBE / Nelson Bautista