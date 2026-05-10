En Suspenso la Interrupción Anticipada de Clases en el Soconusco

* Esperan Documento Oficial de la SEP.

Tapachula, Chiapas; 9 de Mayo del 2026.– La Delegación Regional de Educación en la región Soconusco se mantiene a la espera del documento oficial por parte de la Secretaría de Educación, luego del anuncio realizado a nivel nacional sobre el posible adelanto del cierre del ciclo escolar para el próximo 5 de junio.

El delegado regional de Educación, Venerando Díaz Martínez, informó que hasta el momento la noticia únicamente se ha difundido a través de redes sociales y aún no se cuenta con una circular oficial que permita girar instrucciones a las escuelas de nivel básico pertenecientes al sector estatal.



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Precisó que la delegación atiende a jardines de niños, primarias, secundarias generales y telesecundarias, por lo que será necesario esperar los lineamientos oficiales para informar formalmente a directivos, docentes y padres de familia sobre cualquier modificación al calendario escolar.El funcionario recordó que, de acuerdo con el calendario oficial vigente, el ciclo escolar concluiría el próximo 15 de julio; sin embargo, explicó que la Secretaría de Educación analiza adelantar la clausura debido a diversos factores, entre ellos las altas temperaturas que se registran en distintas regiones del país.Díaz Martínez señaló que, desde la perspectiva educativa, el adelanto no representaría una afectación significativa al proceso de enseñanza, ya que durante mayo los planteles se encuentran en la etapa final del tercer trimestre, periodo en el que se realizan evaluaciones y captura de calificaciones.Asimismo, indicó que las semanas que eventualmente se recorten del calendario podrían recuperarse durante el mes de agosto mediante actividades académicas y de reforzamiento tanto para docentes como para alumnos.En relación con las condiciones climáticas, reconoció que en Tapachula las altas temperaturas ya impactan en el entorno escolar, principalmente en aquellos planteles que carecen de ventiladores o sistemas de aire acondicionado.Aunque aclaró que no existe un reporte oficial de golpes de calor, admitió que las condiciones dentro de algunas aulas se vuelven complicadas después del recreo, especialmente en escuelas con alta matrícula escolar y espacios reducidos.Finalmente, el delegado regional exhortó a estudiantes y padres de familia a mantener el compromiso en esta recta final del ciclo escolar, sobre todo para aquellos alumnos que están por concluir un nivel educativo y pasar al siguiente grado académico. EL ORBE/ JC.