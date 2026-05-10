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Yamil Melgar Celebra con Humanismo a las Mamás de Tapachula

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* Visitó el Ejido Raymundo Enríquez, las Colonias Lumijá y San Luis Uno, Donde Compartió Momentos de Alegría y Convivencia con las Madres de Familia

Tapachula, Chiapas.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, el presidente municipal, Yamil Melgar, ha encabezado una intensa gira de convivencia y reconocimiento a las mamás tapachultecas, visitando colonias, ejidos y diversos puntos del municipio para agradecerles su esfuerzo, dedicación y papel fundamental en la construcción de una mejor sociedad.
Como parte de las acciones cercanas y humanistas que impulsa el Gobierno Municipal, el Alcalde ha convivido con cientos de mujeres en encuentros realizados en distintos sectores de Tapachula, llevando un mensaje de reconocimiento a quienes diariamente sostienen a sus familias con trabajo, compromiso y amor por su comunidad.

Durante esta jornada, Yamil Melgar visitó el ejido Raymundo Enríquez, la colonia Lumijá y la colonia San Luis Uno, donde compartió momentos de alegría y convivencia con las madres de familia.
Asimismo, encabezó una reunión con más de mil mamás provenientes de diferentes colonias y sectores del municipio, en un encuentro realizado el día de ayer, reafirmando el compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente.
“El valor de las madres tapachultecas es inmenso. Son mujeres trabajadoras, productivas y ejemplo de fortaleza para sus familias y para nuestra ciudad. Hoy celebramos su entrega y reconocemos todo lo que hacen día con día”, expresó el Edil.
Con estas actividades, el Ayuntamiento de Tapachula continúa fortaleciendo la cercanía social y el reconocimiento a las mujeres que, desde sus hogares, comunidades y espacios de trabajo, contribuyen al desarrollo y bienestar del municipio. Boletín Oficial

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