Trump Dispara Detención de Migrantes en Vía Pública

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La política de detenciones y acoso a ciudades enteras de la administración Trump entró en un impasse tras el desastre que dejó la operación Metro Surge en Minnesota. Sin embargo, el saldo fue un aumento del 75 por ciento en los arrestos en vía pública a personas sin antecedentes penales.

A finales de noviembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizaba 104 instalaciones más para detención de inmigrantes que a principios de año, un aumento del 91 por ciento, comparado con el mismo periodo del 2024.

Parte de este incremento es engrosado por los más de 13 mil mexicanos que han sido detenidos por ICE y las 14 muertes en algunos de los centros de detención habilitados por el gobierno republicano.

Mexicanos, la mayoría de los 29 migrantes muertos en custodia de ICE

Los decesos bajo custodia de la agencia migratoria, principalmente en centros de detención, suman ya seis fallecimientos de mexicanos, más que los casos de cualquier otra nacionalidad.

Sólo durante el año fiscal 2026, ICE reporta en su sitio web 29 muertes de migrantes durante su vigilancia. Después de los mexicanos, Honduras repite registros de defunciones en tres ocasiones; dos personas originarias de Cuba, dos de Haití, de Guatemala, de Camboya y Nicaragua.

También se informó del deceso de dos ciudadanos de Jordania; así como una muerte de un ciudadano de Vietnam, de Afganistán, Irán, Bulgaria, Eritrea, de Pakistán, Filipinas y China.

El año fiscal en Estados Unidos comienza en octubre y finaliza en septiembre, por lo que debe también tomarse en cuenta parte del año fiscal 2025, desde que cambió la política migratoria de Estados Unidos con el segundo mandato del magnate, iniciado el 20 de enero de 2025.

De esta forma, en el año fiscal 2025 se reportó la muerte de 24 personas, también la mayoría mexicanos, con ocho casos. Además, se informó del deceso de dos personas de China, de Vietnam y Honduras; una de El Salvador, de Cuba, Canadá, Haití, Colombia, República Dominicana, de Ucrania, Etiopía, Guyana e India.

Durante el gobierno de Donald Trump, sumaron 14 mexicanos muertos bajo custodia en centros de detención del ICE, o bien, en operativos migratorios, reportaron autoridades. Cinco de estos fallecimientos se registraron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, mientras que Texas, Florida, Missouri e Illinois contabilizaron uno.

Las últimas semanas del 2025 marcaron un precedente en la implacable actuación de ICE en las calles de Chicago, Los Ángeles, Nueva Orleans, y Minnesota, donde la muerte de dos ciudadanos norteamericanos desencadenó la ira social y terminó por obligar al freno en las deportaciones, además de la salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciada unos días después.