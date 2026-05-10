Mexicanos Deportados y Extranjeros Abarrotan Albergues en Tapachula

* EL 30 Y 40 POR CIENTO DE REFUGIADOS EN ALBERGUES DE LA CIUDAD SON PERSONAS DEPORTADAS QUE NO HAN SIDO ENVIADAS A SUS LUGARES DE ORIGEN.

* Durante Abril, el Albergue Belén Mantuvo una Ocupación Promedio de 110 Personas por Día, Cifras que Contradicen la Supuesta Disminución de la Movilidad Migratoria.

* La Crisis Migratoria es una Problemática que Requiere Coordinación Institucional y Políticas Públicas Integrales.

Tapachula Chiapas 9 de mayo 2026.- Mientras el discurso oficial sostiene que el flujo migratorio ha disminuido, en la frontera sur la realidad refleja una crisis humanitaria cada vez más profunda.

El Albergue Belén, uno de los principales espacios de atención para personas en movilidad en Tapachula, enfrenta una saturación constante derivada del aumento de deportaciones y la falta de atención institucional hacia los migrantes desaparecidos.



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César Augusto Cañaveral, responsable del Albergue Belén y encargado de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula, advirtió que la capacidad de atención del refugio se encuentra bajo una presión extrema debido al tránsito permanente de personas que llegan a esta ciudad.Tan solo durante abril, el albergue brindó 6 mil 10 raciones de alimentos y mantuvo una ocupación promedio de 110 personas por día, cifras que, aseguró, contradicen las versiones oficiales sobre una supuesta disminución de la movilidad migratoria.El representante de la pastoral migrante señaló además un fenómeno que se ha intensificado en los últimos meses la llegada de mexicanos deportados desde el norte del país, quienes son enviados a Tapachula en vuelos internos y terminan refugiándose en el albergue.Nos están llegando deportados aquí bajando del avión, en lugar de ser enviados a sus lugares de origen, terminan en el albergue.Ya representan entre el 30 y 40 por ciento de nuestras recepciones, explicó.Otro de los problemas más graves expuestos por el activista es el de los migrantes desaparecidos. Denunció que existe una ausencia casi total de mecanismos oficiales de búsqueda y seguimiento para quienes desaparecen durante su trayecto por territorio mexicano.Indicó que muchas de estas personas son víctimas de malhechores o pierden la vida en rutas de alto riesgo, incluyendo trayectos marítimos, mientras que las labores de búsqueda recaen principalmente en colectivos de madres y organizaciones civiles.México es el olvido de los migrantes, es la muerte de los incógnitos de quienes ni su familia ni nosotros sabemos nada, expresó.Calificó la política migratoria actual como insuficiente y carente de estrategias efectivas para garantizar la protección y localización de personas desaparecidas.Ante este panorama, el responsable del Albergue Belén llamó a las autoridades a asumir una mayor responsabilidad en la atención de la población migrante.Subrayó que la labor humanitaria no puede recaer únicamente en organizaciones religiosas y civiles, pues se trata de una problemática que requiere coordinación institucional y políticas públicas integrales. EL ORBE/Nelson Bautista