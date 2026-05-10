* Reportan Posible Congelamiento de Cuentas Bancarias de Rubén Rocha Moya Tras Investigaciones por Narcotráfico

* Atacan a Balazos Antiguo Domicilio del Gobernador de Sinaloa con Licencia

Culiacán, Sin.; 9 de Mayo.- La residencia donde vivió en la época donde fungió como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue blanco de disparos. La fachada del inmueble, puertas y ventanas recibieron decenas de impactos de bala.

El inmueble que se ubica por la calle de Lago de Cuitzeo, esquina con el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas, se encuentra deshabitada desde hace un largo tiempo, por lo que vecinos de la zona reportaron a las líneas de emergencia el ataque.

Las continuas detonaciones de las armas de fuego alertaron a las autoridades estatales y del Ejército, los cuales desplegaron un fuerte operativo por dicha colonia, sin localizar al grupo armado que atacó la residencia de color blanco de dos pisos.

Se desconoce si la residencia sigue siendo propiedad de Rocha Moya ya que este, desde hace varios años, vive en una de las privadas de la colonia Isla Musala, una de las zonas exclusivas de la capital del Estado. Sun

Reportan Posible Congelamiento de Cuentas Ligadas a Rubén Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría congelado cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de acuerdo con versiones difundidas en las últimas horas.

La información fue dada a conocer por el abogado Salvador Mejía, quien aseguró que el mandatario sinaloense habría sido incluido en la lista de personas bloqueadas por la UIF. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente la medida.

El señalamiento surge en un contexto marcado por acusaciones provenientes de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones financieras ilícitas, lo que ha intensificado la presión política y mediática sobre el caso.

En días recientes, legisladores de oposición habían solicitado públicamente que la UIF procediera al congelamiento de cuentas como parte de las acciones para investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos.

La eventual intervención de la UIF se inscribe además en un marco legal reforzado, luego de que la Suprema Corte validara sus facultades para bloquear cuentas sin orden judicial previa, cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha fijado una postura oficial sobre estos señalamientos, mientras el caso continúa escalando en el terreno político y judicial. NORTE DIGITAL