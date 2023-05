Fracasa la Estrategia Para Combatir el “Cobro de Piso” en el Soconusco

*Señalan Organizaciones Sociales de la Región.

Tapachula, Chiapas; 04 de Mayo del 2023.- Los ciudadanos ven con mucha tristeza, preocupación y con desconfianza el fracaso por parte de las autoridades pues no han podido resolver el problema de las extorsiones o el llamado “Cobro de piso” en la región Soconusco.

Así lo declaró Evaristo Ángeles Arenas, representante del Consejo Político del Bloque Social de Izquierda Nacional Ciudadana, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que las estrategias empleadas por las autoridades, fracasaron.

El proyecto federal al crear el cuerpo policíaco “Guardia Nacional”, no ha dado los resultados esperados, dijo. Al contrario, los mandos han fallado en la aplicación de sus responsabilidades.

Lamentó que, según su punto de vista, las autoridades permanecen pasivas y la delincuencia avanza y sigue “carcomiendo” a la sociedad en general, especialmente a la gente del transporte y del sector empresarial.

“No creemos que en otros países no esté sucediendo el mismo problema. Lo que nos importa realmente es aquí donde vivimos”, señaló al recalcar que una mesa de seguridad en la que convergen todos los días las fuerzas castrenses y policiacas, pueden ser buenas pero los resultados son pobres.

Asimismo, que el tema de la denuncia por parte de la ciudadanía, también es poca, tal vez porque las autoridades no están haciendo bien su trabajo.

Mientras tanto, apuntó, las bandas de criminales han sentado sus reales en la región Soconusco y han estado causando estragos entre la población.

Finalmente, comentó que en el número de emergencias 911 para reportar y pedir auxilio, no siempre es positivo, ya que el denunciante primero es interrogado con unas 20 preguntas para ver la veracidad del hecho, y después actúan, en muchas ocasiones ya cuando todos huyeron.

Es importante que se implementen operativos tanto en entradas como salidas de la ciudad, en contra de motociclistas ya que muchos de los hechos que se han registrado en la región, los delincuentes usan como medio de escape esos medios. EL ORBE / Nelson Bautista