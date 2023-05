Empresas Harineras Mantienen Altos los Precios de Insumos de Manera Arbitraria

*Sostienen Industriales de la Masas y la Tortilla.

Tapachula, Chiapas; 27 de Mayo del 2023.- A pesar de que los problemas internos en los Estados Unidos han provocado que el precio del gas bajara y el Peso Mexicano siga fortalecido, las empresas harineras mantienen oprimido al pueblo de México y no le bajan ni un solo centavo a la tonelada, que la mantienen en 18 mil Pesos la tonelada.

«Definitivamente no hay congruencia en los precios del maíz y el costo de la harina. Las harineras siempre suben sus tarifas y nunca bajan, aunque el precio de los granos puedan estar estables», dijo César Alejandro Ricaldi Jiménez, presidente del Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla en éste municipio.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que el espiral inflacionario en el país continúa y por ello sigue habiendo incrementos, «pero también hay que ser reales, el gas bajo, que eso nos ha ayudado a respirar un poquito y la energía eléctrica ha estado en un promedio estable».

Según sus cifras, «el gas se redujo de los 11 pesos con 80 centavos que costaba el litro, ahora está en 8.80, que por toneladas que se requieren para el proceso de las tortillas, es bastante. Eso nos ha ayudado a poder ir sanando nuestras finanzas, aunque no podemos decir que ya estamos en números negros, pero en amarillos sí».

El caso del maíz es internacional, porque se cotiza en Dólares en la Bolsa de Chicago, y al haber una estabilidad en el precio Dólar también lo hay en la materia prima, indicó.

Recalcó que el problema no es tanto el costo beneficio del precio del maíz, «porque desgraciadamente en todo el país las tortillerías están harinizadas, y eso está haciendo que dos o tres empresas de esas controlen los gastos en el alimento en toda la nación».

Han insistido al Gobierno para bajar recursos federales o estatales para poner una procesadora de masa en la región y regresar a las bases, o sea, coser maíz, hacer nixtamal y reducir costos, para apoyar al consumidor y al campesino, porque le pagan a 5 Pesos el kilogramo y con ello sigue sumido en la miseria. EL ORBE / JC