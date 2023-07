Necesario dar Vida a ZEE de Tapachula: Coparmex

*Para Impulsar el Desarrollo Industrial.

Tapachula, Chiapas; 08 de Julio del 2023.- La Zona Económica Especial (ZEE) con su régimen aduanero y fiscal, que durante muchos años se estuvo buscando para favorecer a la región del Soconusco y en donde se invirtieron miles de millones de Pesos, pero que fue cancelado por el actual Gobierno Federal, debe reactivarse para darle una oportunidad de progreso a la Costa de Chiapas.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo estableció Pascual Necochea Valdez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Costa de Chiapas, quien aseguró que ahora anunció que el Corredor Interoceánico, permitirá la creación de 10 Polos Industriales, los cuales quedarán ubicados en los Estados de Veracruz y Oaxaca, pero no Chiapas.

Explicó que con la creación de esos centros industriales y sus beneficios fiscales, se desea que los mismos alcancen al Soconusco, que se tome en cuenta a Puerto Chiapas y que se reactive en toda su extensión, porque es desde ahí de donde debe salir al exterior todo lo que se produce en esta región y no quedarse como un elefante blanco más.

Dentro de los trabajos que deben atenderse, recalcó, está el dragado del canal de acceso al muelle, ya que hace poco se registró la amenaza de que ya no se continuará con la embarque de plátano, debido al azolvamiento, lo que no permite que los barcos puedan arribar.

Asimismo, se debe buscar e impulsar el desarrollo industrial de la zona, porque eso es lo que realmente deja empleos fijos y bien pagados, a la par de la derrama económica millonaria que deja al sector empresarial.

Insistió en que ahora, con esos “Polos Industriales para el Bienestar”, que es el nombre que le dio el Gobierno Federal, finalmente, llámense como se llamen, lo importante es que esos proyectos alcancen a la frontera sur y no solo sea para impulsar el desarrollo de Oaxaca y Veracruz.

De igual forma, el tren carguero que algún día comunicará a estas tierras con el resto del país, que se aproveche para alimentar lo que sería la zona industrial de Tapachula. Es decir, que haya “cancha pareja” tanto para quienes están en la ruta del Corredor Interoceánico como las tierras del Soconusco, en especial Tapachula.

Ahora que ha iniciado la época electoral, eso es lo que se le tiene que exigir a todos los que aspiran a ser representantes del pueblo, que realmente vean las causas de los problemas, añadió. EL ORBE / Nelson Bautista