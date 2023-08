Colonos Pagan Agua Potable sin Contar con el Servicio

* Pero si les Llegan los Recibos Cada Mes.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto del 2023.- Varias colonias, entre ellas María Candelaria, Manantial y Avenida Las Torres, prácticamente no cuentan con el servicio de agua potable, por lo que para el uso diario tienen que almacenar cuando llueve, cuando menos para las más urgente necesidades.

Evila Pérez, quien vive en la colonia Manantial La Joya, en entrevista con rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer, al tiempo de agregar que los colonos se han dirigido a las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), pero nada les resuelven.

El hecho de que no tengan el suministro les resulta carísimo, dijo, ya que para el aseo personal y para lavar trastes y ropa deben comprar el vital líquido con los distribuidores quienes cobran de 250 a 300 Pesos por tinaco, esto cuando no es la época de lluvia.

Dijo que son más de 400 personas de esas colonias la que desde hace varios meses vienen padeciendo esta necesidad, por lo que hacen un llamado a la autoridad municipal para que les resuelvan este problema.

A pesar de que el agua no les llega, lo que nunca falta son los recibos donde pagan por un servicio que no reciben y eso es lo más grave, señaló.

Asimismo, expresó que otro problema el cual enfrentan es la situación de sus calles, que se encuentran en mal estado y hoy con las lluvias se hacen grandes charcos, generando la proliferación del mosco transmisor del Dengue y preocupa, porque hay personas de la tercera edad y niños, que son los más vulnerables. EL ORBE / Nelson Bautista