Vecinos de la Colonia Nuevo Mundo Llevan Varios Días sin Energía Eléctrica

* Bloquean Calles al Sur de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre de 2023.- Desde el miércoles de la semana pasada, unas 300 familias de la colonia Nuevo Mundo, Etapa 3, ubicada al suroriente de la Ciudad, no cuentan con el suministro de energía eléctrica, no obstante que han reportado la falla en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por ese motivo, como colonos se juntaron y bloquearon la calle que va a Indeco (prolongación de la 11ª. Sur), a la altura del mercado “Guadalupe”, demandando que se les otorgue el suministro de energía eléctrica, pues se trata de un servicio que les es muy útil para el desenvolvimiento del quehacer cotidiano.

Sobre este asunto, rotativo EL ORBE entrevistó a una de las afectadas, Gloria Colmenares Nucamendi, quien afirmó que desde el mismo momento en que se quedaron sin luz, reportaron a la CFE la falta del servicio, pero quienes dirigen esta empresa no les hacen caso.



Aseguró que cuando llaman, les contestan que hasta ese momento no ha habido ningún reporte sobre la falla, o en otras ocasiones, de plano quienes contestan responden con majaderías y que ya se les va a atender, pero todo sigue igual.Mientras, dijo, quienes guardan alimentos para la semana en el refrigerador, como es su caso particular, todo se ha echado a perder debido a la falta del suministro eléctrico, y eso les causa deterioro en su economía pues deben comprar de nuevo todas sus cosas.Asimismo, en las mañanas las mamás se tienen que levantar muy temprano para hacerles el desayuno a sus hijos, pero a esa hora todavía sigue oscuro, además de que cuando requieren planchar una prenda de vestir, no hay corriente eléctrica.Sin embargo, agregó, los recibos por este mal servicio están a la orden del día. Ella pagó apenas el 29 de agosto 921 Pesos, y resulta que al otro día ya no tenía el suministro eléctrico, un servicio que a su juicio es demasiado caro y nadie de la paraestatal atiende cuando hay una falla, como es el caso esta vez en la colonia Nuevo Mundo 3. EL ORBE/Nelson Bautista