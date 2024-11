Aranceles Anunciados por Trump Afectará a Productores del Soconusco

* Considera COPARMEX.

Tapachula, Chiapas; 28 de Noviembre del 2024.- En la región del Soconusco, existe nerviosismo por las declaraciones del próximo Presidente de EU, Donald Trump en el sentido de que impondrá aranceles a las exportaciones de México a la Unión Americana; sobre todo porque la mayor parte de los que se produce en la región se exporta a ese país.

En relación al tema, el Presidente de COPARMEX Costa Chiapas, Pascual Necochea Valdez lamentó que una relación bilateral entre dos países se ventile a través de las redes sociales. Por lo que consideró que las declaraciones del magnate republicano, es para imponer aranceles a los productos que son elaborados con materiales chinos en México.

Destacó que, si la medida es generalizada, entonces sí se estaría afectando a los productores de esta región del Soconusco.

“En el caso de esas amenazas, de que va a aumentar los impuestos, pues yo creo que está muy generalizado, porque habría que ver a qué fracciones arancelarias es a las que le quiere aumentar esos impuestos, no creo que se refiera absolutamente a todo, sino más bien a los productos que son hechos con materias primas que provienen de China, que el tema principal es, con la materia prima china”, explicó.

El también empresario de esta región recordó que todo lo que se exporta de esta región a EU, son productos del sector primario, como café, banano, mango, rambután, y sobre esos productos consideró no se van a aumentar impuestos o aranceles.

En el caso de hacerlo generalizado, Necochea Valdez advirtió que entonces sí impactaría en lo que se produce en la región y se exporta a EU. Porque se trata de un impuesto del 25%, es decir, una cuarta parte de lo que se vaya a exportar. Pero insistió que esa medida no es viable para el sector primario.

Este tipo de amenazas son muy comunes por parte de Donald Trump, agregó, por lo que es importante mantener la calma, ya que EU es el principal socio comercial de México y viceversa. Además, el próximo Presidente de los Estados Unidos aun no toma posesión, por lo que hay que estar atentos a lo que en realidad va a suceder. EL ORBE/ JC