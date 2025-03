Migrantes Realizan Diversas Actividades Informales Para Subsistir en Tapachula

*Tras Quedar Varados en la Región.

Tapachula, Chiapas 1º de Marzo del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que se quedaron varados en Tapachula, se dedican a diversas actividades, con el objetivo de subsistir, ya que tienen que pagar renta, alimentación y transporte, ya que todos esos servicios para ellos se han encarecido de manera desproporcionada.

Aseguran que tienen miedo de continuar su camino hacia la frontera norte de México con Estados Unidos, ya que les temen a las políticas antiinmigrantes del presidente norteamericano Donald Trump. Es por ello que han decidido quedarse en esta zona fronteriza con Guatemala.

En entrevista, un migrante venezolano de nombre Yosmer Kamar quien se dedica a limpiar parabrisas en un crucero vial de esta ciudad, asegura que existe miedo entre la comunidad migrante, y la gran mayoría ha decidido quedarse a vivir un tiempo en esta localidad.

“Yo llegué a Tapachula hace más de dos meses, vengo acompañado de familiares y amigos, y nos ayudamos entre todos. Rentamos un cuarto que pagamos entre todos y nos cobran mil 200 pesos diarios”, explicó.



Aseguró que se gana la vida limpiando parabrisas, lo cual le permite obtener ganancias de 200 pesos al día o 300 pesos. Por lo que dijo sentirse agradecido con la caridad y el apoyo de la gente de esta localidad.Cuestionado sobre su estancia legal en el país, manifestó que carece de documentos, ya que él y sus acompañantes fueron asaltados en la selva del Darién. Una soba boscosa que conecta a Sudamérica con Centroamérica, por donde a diario cruzan miles de migrantes.Yosmer Kamar apuntó que su tránsito para llegar a esta frontera sur de México ha sido muy complicado, ya que, en Guatemala, él y sus familiares también fueron secuestrados por un grupo delictivo que les quitó el poco dinero con el que contaban, y los tuvieron dos semanas privados de su libertad.De igual forma manifestó que para ellos, como ciudadanos venezolanos, no es opción regresar a su país, ya que de donde son originarios no hay trabajo, además de que existe mucha inseguridad.Para colmo de males, también son perseguidos políticos, debido a que no son partidarios del actual gobierno venezolano.Derivado de toda esta situación, la población migrante tiene miedo, ya que las experiencias que han vivido para llegar a esta frontera sur de México han sido muy difíciles; por lo que muchos extranjeros de Venezuela, Cuba y Haití han decidido establecerse en Tapachula, en donde incluso han instalado negocios de comida, venden ropa, así como realizan diversas actividades, como albañiles, peluqueros, barrenderos, empleados de mostrador, limpia parabrisas, operadores de colectivos, etcétera, con el objetivo de subsistir. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.