Padres de Familia Toman Instalaciones de la Escuela “Teodomiro Palacios”

*Denuncian Presuntos Actos de Corrupción de Directivos.

Tapachula, Chiapas 30 de Julio del 2025.- Padres de familia del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas “Teodomiro Palacios” en Tapachula, tomaron las instalaciones de este centro educativo, desde el mediodía de este miércoles 30 de Julio, para exigir la presencia del personal de la Secretaría de Educación, ya que, a decir de los manifestantes, “existen presuntos actos de corrupción” por parte de la directora del plantel.



En entrevista, María del Sol, Presidenta del Comité de Padres de Familia del nivel primaria explicó que en reiteradas ocasiones, en las juntas de padres de familia han solicitado a la directora de dicha escuela, rinda cuentas de los recursos económicos que presuntamente ha cobrado y han entrado a su cuenta bancaria personal, por concepto de la renta de las aulas del plantel.“Nosotros como comité hicimos un oficio a lo que es la UNACH, porque se había manejado que la directora que está ahorita, Rosa Isela, ella había estado cobrando de manera particular en su cuenta personal la cantidad de 75 mil pesos por semestre, por la renta de las aulas del nivel secundaria”, expuso.Destacó que la universidad utiliza el inmueble para brindar cursos de inglés. Desafortunadamente, la directora de la escuela nunca rindió cuenta del dinero que recibió por ese concepto en semestres anteriores.Y es que, en el presente semestre, lograron rescatar el recurso de “75 mil pesos”, ya que la universidad atendió la solicitud de los padres de familia para que fuera depositado a la cuenta bancaria mancomunada que tiene el comité de padres.“Debe todos los semestres anteriores, la directora tiene que rendir cuenta de por lo menos 150 mil pesos a 225 mil pesos”, subrayó.De igual forma, los padres de familia están exigiendo que la directora de dicho plantel informe sobre los recursos que ingresan por cafetería, venta de uniformes, entre otros ingresos que aportan particulares, y que supuestamente debería servir para el mejoramiento de la institución.Debido a toda esta situación están solicitando el apoyo de la Secretaría de Educación, para que se realice una auditoría. Haciendo énfasis en que no es correcto que se esté utilizando una cuenta bancaria personal para recibir ingresos que le corresponden a la institución educativa.Entrevistado por aparte, Rafael Esau Morga Bautista, Vicepresidente del Comité de Padres de Familia de nivel secundaria, manifestó que la toma de las instalaciones es por tiempo indefinido, ya que no han podido dialogar con la directora del plantel educativo.Por lo que esperan una pronta respuesta de las autoridades educativas, y lleguen a dialogar con los inconformes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.