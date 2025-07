Repunta Venta de Uniformes y Cursos de Verano Para Nuevo Ciclo Escolar

*A un mes de que Inicien las Clases.

Tapachula, Chiapas 30 de Julio del 2025.- La actividad comercial es muy variada, pero lo más solicitado en este momento por la población son los uniformes que los estudiantes utilizarán para el próximo ciclo escolar, y los cursos de verano para mantener ocupado a los niños; reconoció en entrevista el Presidente de ACEPITAP, José Elmer Aquíahuatl Herrera.

Explicó que la presente temporada vacacional, es buena para un buen número de giros comerciales. Por lo que se espera que la movilidad económica en los próximos días siga repuntando.

“Los comercios que tienen el tema de esparcimiento, es decir, los que entretienen a los niños en vacaciones, comenzando por los cursos de verano, que son muy solicitados después de clases, hay que tomar en cuenta ahorita que se ampliaron las vacaciones. Entonces, va a haber mayor tiempo de los niños en casa, probablemente las plazas, lugares de este tipo sean los que tengan mayor demanda en estas fechas. Y de allí en fuera, casi la mayoría se se mantiene normal, no hay aumento en sus ventas, incluso el transporte público no tiene movimiento”, comentó.

Cuestionado sobre la llegada de turistas procedente de Guatemala, el también empresario de esta localidad, dijo que se ha ido recuperando un poco la llegada de los visitantes del vecino país. Pero ha sido muy paulatino.

Incluso, por eso muchos prestadores se servicio han solicitado a las autoridades, que se agilicen los trámites que permitan las facilidades de que los visitantes guatemaltecos ingresen a territorio mexicano sin tantos problemas.

“Siempre hemos comparado, no es posible que entren miles de migrantes por la frontera, sin ningún tipo de restricción, y a los turistas de Guatemala que quieren venir a Tapachula a generar una derrama económica, se les ponga trabas. Entonces, en ese sentido sí es importante que se les den las facilidades”, concluyó. EL ORBE/ JC.