Se Incrementa Incidencia de Pacientes con Lesiones en Temporada Vacacional

*Debido a Accidentes Domésticos y Viales.

Tapachula, Chiapas; 6 de Agosto del 2025.- “En esta temporada vacacional de verano, la incidencia de lesiones de tipo músculo esquelética, son las que más abundan, ¿por qué?,porque tenemos actividades, aprovechamos que nuestros pequeños están de vacaciones y empezamos a tener actividades recreativas”, dio a conocer en entrevista, el doctor Jaime Antonio López Mesa, especialista en Medicina Integral y Deportiva.

Destacó que la lesión más común de todas son los esguinces de tobillo, algún tipo de lesión muscular por sobrecarga, y también las fracturas óseas. Sobre todo, en personas adultas mayores.

El especialista comentó que siempre toda lesión de tipo muscular, tendinosa, ligamentaria, hay que atenderla, porque puede traer secuelas a largo plazo. Una mala recuperación le va a dejar secuelas en el caminar, en la forma de agarrar o de mover los brazos, y eso a la larga va a generar algún otro tipo de lesión.

“Si en una consulta normal por semana vemos uno o dos esguinces diarios, en esta temporada sí se llega a incrementar a cuatro o cinco consultas diarias por algún tipo de lesión musculoesquelético”, explicó.

López Mesa también dio a conocer que en esta temporada vacacional también se incrementan los accidentes en el hogar,debido a que intentamos hacer otras actividades que no podemos hacer en nuestra rutina diaria. Por lo que recomendó a la población a que extreme precauciones, y si se lesiona, es importante buscar ayuda profesional.

También para evitar lesiones es importante realizar actividad física, mínimo 30 minutos diarios, pero ya como rutina. EL ORBE/ JC