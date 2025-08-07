jueves, agosto 7, 2025
Habitantes de la Colonia El Porvenir Solicitan la Instalación de Semáforos
Habitantes de la Colonia El Porvenir Solicitan la Instalación de Semáforos

*En la Zona Ocurren Constantes Accidentes.

Tapachula, Chiapas; 6 de Agosto de 2025.- Habitantes de la colonia El Porvenir, junto con vecinos de otras zonas aledañas, lanzaron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para la instalación de un semáforo en la entrada principal de la colonia, ubicada entre Modelo Plus y la salida hacia la Carretera Costera.
La demanda surge tras el aumento constante de accidentes viales en este punto, donde diariamente se reportan choques y atropellamientos.
José Alberto Espinoza Agustín, integrante del Comité de Obras de la colonia Copladem, advirtió sobre el caos vehicular que prevalece en la zona. Según explicó, la ausencia de señalización adecuada representa un peligro constante para automovilistas y peatones, particularmente para los estudiantes que transitan por el lugar en transporte público.

“Hay choques todos los días, ya ha habido personas atropelladas. Necesitamos un semáforo con urgencia”, declaró.
Espinoza Agustín, quien encabeza la solicitud respaldada por colonias como Burocrática Magisterial, Delicias, El Vergel, La Primavera, Manga de Clavo, Ejido 20 de Noviembre, Nueva Granada, Pumpuapa, entre otras que utilizan este acceso como ruta principal.
Los vecinos también atribuyen parte del problema al puente cercano, cuya ubicación ha generado embotellamientos y ha elevado el riesgo de accidentes, convirtiendo la intersección en un punto crítico para la movilidad local.
Aseguró que ya se han presentado solicitudes formales ante la Dirección de Vialidad del Estado y la Presidencia Municipal, y exigen atención inmediata. Mientras tanto, solicitan el envío de agentes de Tránsito para regular el flujo vehicular y prevenir tragedias mayores. EL ORBE/Nelson Bautista

