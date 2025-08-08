Caravana de Migrantes Continúa su Camino por la Costera

Por la Madrugada Partieron de Huehuetán con Rumbo a Huixtla, Donde se Quedaron a Pernoctar

El Cansancio y Lesiones en los Pies Están Complicando el Avance de Este Nuevo Contingente

Huixtla, Chiapas; 7 de Agosto 2025.- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades que recorren la Carretera Costera para abandonar el territorio chiapaneco en los próximos días, lograron llegar este jueves al mediodía al municipio de Huixtla, y descansan en el domo del barrio Guadalupe de esta localidad.

Según los dirigentes de este contingente, esperan reanudar la caminata hoy viernes por la mañana.



Los extranjeros, en su mayoría personas de la tercera edad, mujeres y niños fueron atendidos en Huixtla por elementos de Protección Civil y Organismos No Gubernamentales, ya que muchos presentaban lesiones en los pies, así como varias personas presentaban cuadros de deshidratación debido a las fuertes temperaturas que se registran en la zona.Por el momento ningún extranjero ha desistido en el ánimo de continuar en esta caminata. En su mayoría son originarios de Cuba, Venezuela, Honduras, Haití, y de Centroamérica.La caravana partió de Tapachula por la mañana del pasado miércoles. Ya que, a decir de los migrantes, no han recibido la atención necesaria de las autoridades migratorias para regularizar su estancia legal en el país.