Se Desploma la Producción de Soya en la Región Costa-Soconusco

*Sólo se Siembran 4 mil de 14 mil Hectáreas Aprovechables.

Tapachula, Chiapas 14 de Agosto del 2025.- La producción de soya sigue a la baja en la región del Soconusco debido a los bajos precios en que se comercializa, aunado a los efectos negativos que ha generado en este cultivo la sequía prolongada en la presente temporada, informó en entrevista, César Ozuna Estudillo, presidente de sistema producto oleaginosas del estado de Chiapas.

Destacó que el fenómeno meteorológico conocido como “la canícula” en el presente año, ha dejado a los productores descapitalizados.

Comentó que de los pocos productores que quedan, apenas están terminando de sembrar en la presente temporada. Y es que el cambio climático sigue generando muchas afectaciones en la zona agrícola.



“Ha bajado mucho la superficie que se siembra de soya, precisamente por los precios, que se han venido para abajo. Pero esperemos ahorita que logremos algo, hemos estado en plática con él Gobierno del Estado, gobierno municipal, para ver qué se puede hacer, algún programita para apoyar al sector, al rescate más que nada, porque ha bajado demasiado, unos se fueron a la caña, otros a la palma”, subrayó.En cuanto a los precios dio a conocer que de 7 mil 300 a 7 mil 500 pesos por tonelada de soya, no logran costear la inversión y tener un buen margen de ganancia. Y es que la producción también ha mermado, y necesitan mínimo producir 3 toneladas por hectárea cultivada.Explicó que en otros añoS traían 14 mil hectáreas sembradas en la región, pero fue bajando en cada temporada, y en la actualidad apenas llegan a los 4 mil o 5 mil hectáreas sembradas con soya.Agregó que los precios se manejan conforme a la bolsa de Chicago en EU, por lo que los precios de los granos se han venido para abajo, debido a un incremento en la producción mundial. EL ORBE/ JC.