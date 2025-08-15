viernes, agosto 15, 2025
Gobierno de Trump Intensifica Deportaciones Masivas de Mexicanos
Local

Gobierno de Trump Intensifica Deportaciones Masivas de Mexicanos

Esta Semana Arribaron Tres Vuelos al Aeropuerto Internacional de Tapachula
Suman 805 Repatriados Recibidos en el Centro de Atención a Migrantes Repatriados (CAMP)

Tapachula, Chiapas 14 de Agosto del 2025.- El Gobierno de los Estados Unidos encabezado por el presidente republicano, Donald Trump continúa realizando deportaciones masivas de migrantes mexicanos, como parte de su plan de acabar con la presencia de indocumentados en su territorio.
Solo en la última semana, han llegado más de 800 mexicanos deportados desde la unión americana y han sido recibidos en el Centro de Atención a Migrantes Repatriados en Tapachula, en donde se les brindan servicios integrales.

De acuerdo a los reportes, tras llegar al Aeropuerto Internacional de la ciudad, son traslados en autobuses hacia el CAMR instalado en el estacionamiento del Estadio Olímpico, en donde se realiza el proceso de documentación y entrega de apoyos en el marco del programa “México te Abraza».
Autoridades migratorias dieron a conocer que un total de 805 personas de diferentes estados de la república mexicana que arribaron vía aérea, son los que van atendidos en ese lugar. El último grupo fue de 131 personas.
El CAMR se encuentra personal del Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, Comisión Federal de Electricidad e Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cada uno de ellos reciben atención médica y vacunación, apoyo psicológico en caso de solicitarlo y se les entrega una tarjeta con dos mil pesos para que puedan llegar a sus lugares de origen.
Desde el mes de febrero, cuando el gobierno de Donald Trump, emprendió el programa contra inmigrantes, en febrero pasado, a Tapachula han llegado más de siete mil deportados por la vía aérea.
Los paisanos reciben apoyo humanitario de las instituciones gubernamentales a su arribo al Centro de Atención, en donde cada uno de ellos o las familias reciben también alimentación y ahí deciden quedarse a descansar o partir de inmediato hacia sus lugares de origen. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

